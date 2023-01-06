Футболіст Динамо прокоментував мізерну кількість ігрової практики у футболці київського клубу. Олександр Андрієвський не став кривити душею, що хотів би частіше виходити на футбольне поле. Але при цьому використовує усі шанси, які дає йому тренерський штаб "біло-синіх".

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Андрієвський: Я на постійному зв'язку зі своїм агентом

Футболіст зізнався, що завжди перебуває у контакті зі своїм агентом через якого Олександр веде свої перемовини. Андрієвський не проти змінити біло-сині кольори Динамо на інші заради ігрової практики.

Думки про пошук нової команди? Я на постійному зв'язку зі своїм агентом. Якщо будуть цікаві варіанти, то будемо підходити та розмовляти з керівництвом, тренерським штабом. Я хочу грати у футбол, а не сидіти на лавці запасних. Контракт з Динамо діє до 2025 року, тож поки рано думати про його продовження,

– сказав Андрієвський.

Також Олександр розповів про розмови з тренерами щодо свого майбутнього. Але постійно чув від наставників: "Ти потрібен Динамо".

"Звісно, я щасливий бути в такому клубі, як Динамо, і якщо буде можливість грати, то із задоволенням залишився б у Києві. Якщо ж ні, то буду думати, що робити далі. З 2018 року варіанти були хіба що на рівні розмов, таке траплялося нерідко. Я підходив до тренерів, аби відпустили задля отримання ігрової практики, але мені завжди казали, що потрібен у Динамо", – розповів півзахисник.

Андрієвський зізнався, що із задоволенням би розглянув пропозиції із Чехії чи Бельгії, звідки вже надходив інтерес.

Знову ж таки, щоб справа перейшла від слів до конкретики, потрібна була згода тренерського штабу та президента,

– відповів футболіст.

Важливо! Олександр Андрієвський має контракт із Динамо до 30 червня 2025 року. За даними Transfermarkt, вартість півзахисника оцінена лише в 1 мільйон євро.

Що відомо про кар'єру Андрієвського у Динамо