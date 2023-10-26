Нужно забыть, что он был футболистом – Алиев о лечении Милевского, который был в коме

Медики продолжают возвращать к нормальной жизни бывшего нападающего киевского Динамо и сборной Украины Артема Милевского. Звездный в прошлом футболист продолжает лечение.

Его друг и бывший партнер по Динамо сборной Александр Алиев не покинул Артема Милевского в очень сложной ситуации. Ветеран киевского клуба рассказал о шокирующих деталях лечения бывшего форварда.

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Алиев: Может, этот этап будет даже лучше, чем тот в футболе

Алиев признался, что состояние Милевского было настолько тяжелым, что Артем некоторое время находился в коме. Однако работа врачей и помощь доброжелателей понемногу возвращает бывшего футболиста в нормальное состояние.

Александр, после 24 февраля 2022 года пополнивший ряды ВСУ, сделал совет Милевскому, порекомендовав забыть о своем футбольном прошлом, которое уже не вернешь. Ведь жизнь на этом не останавливается и нужно как-то жить дальше, развиваясь в новой деятельности.

Милевский был в коме. Я практически каждый день посещаю его в больнице. Он поправляется, лечится, идет на поправку. У него много доброжелателей, но и много тех, кто желает ему зла. Милевскому нужно забыть, что он был футболистом. Все это прошло. Теперь у него новый этап в жизни. Как и у меня. Жизнь на этом не заканчивается. Может, этот этап будет даже лучше, чем тот в футболе. Перестраиваться тяжело, но нужно. На то ты и мужик,

– заявил Алиев.

Напомним, что один из первых, кто захотел помочь Милевскому, отозвался президент Динамо Игорь Суркис, который хорошо помнил вклад Артема в выступления и развитие столичного гранда. Владелец "бело-синих" взял на себя все расходы по лечению бывшего динамовца в одной из частных больниц.

Сначала Артем, находившийся в ужасном состоянии, отказывался от какой-либо помощи и даже не отвечал на звонки от всех неравнодушных к его жизни людей. К счастью, удалось убедить Милевского и положить его на лечение в больницу.

Лечение Милевского имеет положительную динамику, поэтому Артем сможет вернуться к нормальной жизни. Но для этого бывшей звезде футбола нужно снова не сломаться.