"Клоуны, займитесь чем-нибудь полезным": эксигровец сборной Украины эмоционально отреагировал на повестку
Источник:Obozrevatel
Александру Алиеву не понравился, что ему вручили повестку. Бывший игрок бирной Украины слов не подбирал.
Александру Алиеву вторично с начала полномасштабного вторжения России пришла повестка. Бывшего футболиста это очень сильно расстроило.
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Сплошное негодование
Эксигратору киевского Динамо пришло требование явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Александру Алиеву такая инициатива не понравилась, поэтому он записал видеообращение в тамошний военкомат. На ролике бывший футболист слов не подбирал и полностью продемонстрировал свое возмущение.
Им только показать свою работу и напечатать. Я с первых дней войны нахожусь в армии. Или вас, бл**ь, война до сих пор ничему не учит, бл*"ь? Вам чтобы, бл**ь, извините ли меня, сп*"дить, или просто показать, что вы напечатали и разослать всем? Клоуны, занимайтесь, хоть чем-нибудь полезным для страны, если выбираетесь идти на войну,
– сказал Алиев.
Карьера украинского футболиста
- Полузащитник, слывший своим мощным ударом, в свое время выступал за ряд украинских коллективов, такие как: Динамо Киев, Днепр, Металлург Запорожья. Также Алиев успел поиграть и в России, а именно в Локомотиве и Анже.
- Александр провел 28 поединков за национальную сборную Украины, в которых забил 6 голов. За молодежную команду "сине-желтых" полузащитник забил шикарный гол со штрафного с центра поля в ворота сборной Турции.
- Алиев – довольно скандальный персонаж, испортивший свой потенциал ночными похождениями и алкоголем со своим лучшим другом Артемом Милевским.
- Однако после начала войны России против Украины Алиев записался в ряды территориальной обороны Киева. Александр сразу раскритиковал своих бывших партнеров по команде Анатолия Тимощука и Ивана Ордеца, которые продолжают работать в России и молчат о войне.