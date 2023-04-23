Александру Алиеву вторично с начала полномасштабного вторжения России пришла повестка. Бывшего футболиста это очень сильно расстроило.

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Сплошное негодование

Эксигратору киевского Динамо пришло требование явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Александру Алиеву такая инициатива не понравилась, поэтому он записал видеообращение в тамошний военкомат. На ролике бывший футболист слов не подбирал и полностью продемонстрировал свое возмущение.

Им только показать свою работу и напечатать. Я с первых дней войны нахожусь в армии. Или вас, бл**ь, война до сих пор ничему не учит, бл*"ь? Вам чтобы, бл**ь, извините ли меня, сп*"дить, или просто показать, что вы напечатали и разослать всем? Клоуны, занимайтесь, хоть чем-нибудь полезным для страны, если выбираетесь идти на войну,

– сказал Алиев.

Карьера украинского футболиста