Олександру Алієву вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії прийшла повістка. Колишнього футболіста це дуже сильно рознервувало.

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Суцільне обурення

Ексгравцю київського Динамо прийшла вимога з'явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Олександру Алієву така ініціатива не сподобалася, тому він записав відеозвернення до тамтешнього військкомату. На ролику колишній футболіст зовсім слів не підбирав та повністю продемонстрував своє обурення.

Їм би лише показати свою роботу і надрукувати. Я з перших днів війни знаходжусь в армії. Або вас, бл**ь, війна досі нічому не вчить, бл*"ь? Вам аби, бл**ь, чи вибачте мене, сп*"дити, або просто показати, що ви надрукували і розіслати всім? Клоуни, займайтеся, хоч чимось корисним для країни, якщо об*ираєтеся йти на війну,

– сказав Алієв.

Кар'єра українського футболіста