Чемпион мира и экс-игрок Металлиста Алехандро Гомес дисквалифицирован на два года из-за допинга
Источник:Relevo
Аргентинский форвард попал в странную ситуацию из-за сиропа от кашля. Теперь 35-летнему игроку придется надолго забыть о футболе.
Прошлой зимой Аргентина третий раз в истории стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию в серии пенальти. Одним из победителей турнира стал Алехандро Гомес.
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Тогда еще игрок Севильи принял участие в двух матчах. В самом же клубе сезон оказался неудачным из-за травмы (22 матча, 1 гол и 1 ассист), а этой осенью Гомес присоединился за Монцу.
Впрочем, за новый клуб он сыграл лишь две встречи и похоже, что больше не выйдет в его футболке. УЕФА отстранил Папу от футбола на два года из-за положительного допинг-теста.
Первый Гомес получил еще когда он выступал за Севилью, а вторая проба подтвердилась только недавно. По словам аргентинца, он выпил сироп от кашеля, назначаемого его ребенку. Там-то и содержалось запрещенное вещество.
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Напомним, что Алехандро в сезоне 2013-2014 выступал за харьковский Металлист, однако из-за начала войны против России решил не возвращаться в Украину. В 24-х матчах за "сине-желтых" форвард забил четыре гола.
Также Гомес выступал за Арсенал Саранди, Сан-Лоренсо, Катанию, Аталанту и Севилью. В составе последних аргентинец выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне.