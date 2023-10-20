Минулої зими Аргентина втретє в історії стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Францію в серії пенальті. Одним із переможців турніру став Алехандро Гомес.

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Тоді ще гравець Севільї взяв участь у двох матчах. У самому ж клубі сезон видався невдалим через травму (22 матчі, 1 гол та 1 асист), а цієї осені Гомес приєднався за Монцу.

Втім за новий клуб він зіграв лише дві зустрічі і схоже, що більше не вийде у його футболці. УЄФА відсторонив Папу від футболу на два роки через позитивний допінг-тест.

Перший Гомес отримав ще коли він виступав за Севілью, а друга проба підтвердилась лише нещодавно. За словами аргентинця, він випив сироп від кашелю, який призначався його дитині. Саме там і містилась заборонена речовина.

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Нагадаємо, що Алехандро у сезоні 2013-2014 виступав за харківський Металіст, однак через початок війни проти Росії вирішив не повертатися в Україну. У 24-х матчах за "синьо-жовтих" форвард забив чотири голи.

Також Гомес виступав за Арсенал Саранді, Сан-Лоренсо, Катанію, Аталанту та Севілью. У складі останніх аргентинець виграв Лігу Європи минулого сезону.