Албон розбив болід під час тренування на гран-прі Бахрейну: фото та відео
Пілот Red Bull Алекс Албон потрапив у складну аварію під час тренування на гран-прі Бахрейну. Болід був розбитий.
Албон потрапив в аварію на 15 повороті. Він спочатку не зумів втримати болід на трасі, а коли вилетів на обочину, то його викинуло на захисний бар'єр.
Сам пілот під час аварії не постраждав.
На трасі одразу були підняті червоні прапори, а тренування було зупинено.
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Після того, як уламки боліда прибрали з траси, одразу відновити тренування не вдалося. Адже на трасу вибіг собака.
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