Пілот Red Bull Алекс Албон потрапив у складну аварію під час тренування на гран-прі Бахрейну. Болід був розбитий.

Албон потрапив в аварію на 15 повороті. Він спочатку не зумів втримати болід на трасі, а коли вилетів на обочину, то його викинуло на захисний бар'єр.

Сам пілот під час аварії не постраждав.

На трасі одразу були підняті червоні прапори, а тренування було зупинено.

Alex Albon hits the barriers hard in FP2 - bringing out the red flags in Bahrain #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/ONR1ER1cPO — Formula 1 (@F1) November 27, 2020

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Після того, як уламки боліда прибрали з траси, одразу відновити тренування не вдалося. Адже на трасу вибіг собака.