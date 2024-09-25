"Мы все сочувствуем Руслану": тренер Дженоа прокомментировал ужасную травму Малиновского

В субботу, 21 сентября в матч пятого тура Серии А между Венецией и Дженоа (2:0) серьезную травму получил игрок сборной Украины Руслан Малиновский. Он получил вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости.

Полузащитнику уже успешно провели операцию. Точную дату возвращения на футбольное поле пока не называют, однако в нынешнем году шансы сыграть почти отсутствуют.

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Команда мыслями с Малиновским

Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино прокомментировал травму игрока своей команды накануне матча Кубка Италии с Сампдорией. Он заявил, что находится постоянно на связи с Русланом Малиновским и публично выразил поддержку украинцу, сообщает TMW:

"Мы все сочувствуем Руслану из-за того, что с ним произошло. Я общался с ним в течение этих дней, он уже хочет вернуться в команду. Он необыкновенный человек, а также настоящий профессионал. Мы ждем его.

Я говорил ребятам в течение последних нескольких дней, также во время разбора матча, то, что сказал в конце игры: независимо от травмы Руслана или мыслей о следующей игре, нельзя опускать руки. Это не может быть тем, что забирает нашу энергию и заставляет нас перестать думать и играть как команда. Я думаю, что мы поняли урок".

Справка. Матч Дженоа – Сампдория состоится 25 сентября в 22:00.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел шесть поединков за Дженоа, в которых отметился одним ассистом.