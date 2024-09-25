Півзахиснику вже успішно провели операцію. Точну дату повернення на футбольне поле наразі не називають, проте у нинішньому році шанси зіграти майже відсутні.

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Команда думками з Маліновським

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно прокоментував травму гравця своєї команди напередодні матчу Кубка Італії з Сампдорією. Він заявив, що перебуває постійно на зв'язку з Русланом Маліновським і публічно висловив підтримку українцю, повідомляє TMW:

"Ми всі співчуваємо Руслану через те, що з ним сталося. Я спілкувався з ним протягом цих днів, він вже хоче повернутися до команди. Він надзвичайна людина, а також справжній професіонал. Ми чекаємо на нього.

Я говорив хлопцям протягом останніх кількох днів, також під час розбору матчу, те, що сказав наприкінці гри: незалежно від травми Руслана або думок про наступну гру, не можна опускати руки. Це не може бути тим, що забирає нашу енергію та змушує нас перестати думати та грати як команда. Я думаю, що ми зрозуміли урок".

Довідка. Матч Дженоа – Сампдорія відбудеться 25 вересня о 22:00.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Руслан Маліновський провів шість поєдинків за Дженоа, в яких відзначився одним асистом.