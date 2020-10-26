Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля отметился результативной передачей в принципиальном матче против "Райо Вальекано". Фанаты соперника ранее конфликтовали с украинцем.

В 8-м туре испанской Сегунды "Альбасете" Зозули принимал "Райо Вальекано", где хозяева одержали победу со счетом 2:1, пишет 24 канал.

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Ассист Зозули в принципиальном матче

Украинский нападающий вышел с первых минут на поле в футболке "Альбасете". Этот матч стал принципиальным для Зозули. Ранее украинский форвард подписал контракт с "Райо", но фанаты приняли Романа не слишком любезно. В прошлом году болельщики мадридского клуба выкрикивали оскорбительные фразы в сторону Зозули и называли его нацистом.

В этом поединке украинец ассистировал партнеру, который сделал счет 2:0. Зозуля выиграл верховую борьбу и сбросил на Сильвестре, а тот эффектным ударом расстрелял ворота.

В конце встречи гости все же несколько сократили счет, но не сумели довести матч хотя бы до равного счета. В итоге 2:1 в пользу "Альбасете". Клуб украинца довел беспроигрышную серию до трех поединков и поднялся из зоны вылета.

Форвард Роман Зозуля провел на поле 86 минут.

Альбасете – Райо Вальекано видеообзор