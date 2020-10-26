Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля відзначився результативною передачею у принциповому матчі проти "Райо Вальєкано". Фанати суперника раніше мали конфлікт з українцем.

У 8-му турі іспанської Сегунди "Альбасете" Зозулі приймав "Райо Вальєкано", де господарі здобули перемогу з рахунком 2:1, пише 24 канал.

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Асист Зозулі у принциповому матчі

Український нападник вийшов із перших хвилин на поле у футболці "Альбасете". Цей матч став принциповим для Зозулі. Раніше український форвард підписав контракт з "Райо", але фанати прийняли Романа не надто люб'язно. Торік вболівальники мадридського клубу вигукували образливі фрази у сторону Зозулі та називали його нацистом.

У цьому поєдинку українець асистував партнеру, котрий зробив рахунок 2:0. Зозуля виграв верхову боротьбу і скинув на Сільвестре, а той ефектним ударом розстріляв ворота.

Наприкінці зустрічі гості таки дещо скоротили рахунок, але не зуміли довести матч бодай до рівного рахунку. У підсумку 2:1 на користь "Альбасете". Клуб українця довів безпрограшну серію до трьох поєдинків та піднявся з зони вильоту.

Форвард Роман Зозуля провів на полі 86 хвилин.

Альбасете – Райо Вальєкано відеоогляд