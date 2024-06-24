В понедельник, 24 июня, два матча в группе В на Евро-2024. В одном из них, который пройдет в Дюссельдорфе, сойдутся между собой Албания и Испания, пишет 24 Канал.
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Албании снова нужно чудо
"Фурия роха" уверенно несется по чемпионату Европы, одержав две "сухие" победы над хорватами и итальянцами. Это позволило подопечным де ла Фуэнте досрочно выиграть группу и выйти в плей-офф.
Поэтому в последнем туре на Испанию не будет давить результат, что позволит тренеру применить максимальную ротацию. Стоит ожидать, что Луис даст отдых Морате, Ямалу, Руису, Начо и Карвахалю.
Кроме того, из-за перебора карточек будет недоступен Родри. Албания же удивляла в первых двух играх и даже смогла вырвать ничью с Хорватией. Однако и этого, скорее всего, будет мало для выхода в 1/8 финала.
Подопечным Силвиньо надо непременно побеждать Испанию, чтобы оказаться в плей-офф. Потому что даже в случае ничьей албанцы вряд ли смогут рассчитывать на проход дальше с двумя очками.
Ориентировочные составы:
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Где смотреть матч
Смотреть онлайн матч Албания – Испания пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Албания – Испания. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.