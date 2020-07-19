19 липня "Алавес" помірявся силами із "Барселоною" у матчі 38 туру Ла Ліги. Каталонці не залишили і сліду від суперника.

Алавес – Барселона 0:5

Голи: Фаті, 24, Мессі, 34, 75, Суарес, 44, Семеду, 57

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Без шансів

Вже на початку поєдинку Пуч випробував удачу ударом з далекої відстані, але м'яч влучив у поперечину.

Артуро Відаль без вагань потужно пробив зльоту з району одинадцятиметрової позначки, але лише перевірив на міцність поперечину воріт.

Мессі вирішив здивувати голкіпера швидким ударом з межі штрафного майданчика, але м'яч відбився від лівої стійки.

На 24-й хвилин каталонцям вдалось відкрити рахунок. Фаті пробив в один дотик з меж штрафного майданчика та переграв голкіпера, спрямувавши м'яч у нижній правий кут воріт – 0:1.

Мессі підібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв голкіпера ударом у нижній лівий кут воріт. Рахунок став – 0:2.

Артуро Відаль відгукнувся на чудову прострільну передачу на межі воротарського майданчика і пробив у напрямку лівої стійки. Роберто Хіменес був вимушений вистрибнути і здійснити бездоганний сейв, аби не дозволити м'ячу потрапити у сітку.

Луїс Суарес вразив ворота, після того як найвище вистрибнув у штрафному майданчику і головою спрямував м'яч впритул із лівою стійкою – 0:3, це вже схоже на справжній розгром.

Продовження розгрому

Пуч виконав ідеальну передачу, адресатом якої був Семеду, той підхопив м’яч у штрафному майданчику і потужним ударом надіслав його у ворота впритул до лівої штанги – 0:4.

Суарес намагався знайти передачею партнера, яким був Фаті, але надто сильно віддав розрізний пас.

Альба виконав простріл у штрафний майданчик, де активний Мессі замкнув його ударом в правий нижній кут воріт – 0:5.

Хоселу високо вистрибнув назустріч навісній передачі в штрафний майданчик, але м'яч, після його удару головою з району одинадцятиметрової позначки, просвистів поруч із правою стійкою.

Мессі виконав зі штрафного навісну передачу в переповнений карний майданчик. Нелсон Семеду виграв боротьбу за м'яч, але ударом головою з близької відстані спрямував його повз праву стійку.

Підсумковий рахунок зустрічі – 0:5.

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