Аль-Наср підписав Отавіо. Португалець став рекордним трансфером у історії "Принців Неджда".

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Зоряне небо в Саудівській Аравії

Саудівський колектив, який нещодавно виграв арабську Лігу чемпіонів, невпинно збирає зірок світового футболу. Черговою ціллю Аль-Насру став півзахисник збірної Португалії Отавіо, тому гравець добре знайомий із головною зіркою команди Кріштіану Роналду. Клуб очолює ще один земляк зіркового футболіста Луїш Каштру.

Та от найцікавіше те, що трансфер хавбека не став просто "черговим", а навпаки – першим у своєму роді. Діло в тому, що "Принци Неджда" віддали за португальця 60 мільйонів євро (хоча Transfermarkt оцінює гравця у 35 мільйонів), що стало рекордною сумою у історії саудитів. Раніше найціннішим футболістом Аль-Насра був Садіо Мане, на якого клуб витратив 30 мільйонів євро.

Отавіо / ФК Аль-Наср

Варто відзначити. У минулому сезону Отавіо провів у футболці Порту 44 матчі, в яких відзначився 7 голів та 13 віддав асистів. За збірну Португалії півзахисник відіграв поки тільки 14 матчів (дебютував у 2021-му році), в яких забив 3 м'ячі.

Представлення Отавіо:

Зіркові футболісти, котрі перебралися у Саудівську Аравію