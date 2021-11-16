У планах немає переїзду у Серію А
25-річний форвард збірної України порівняв чемпіонати Бельгії та Португалії. Роман Яремчук зізнався, що у його планах немає пункту зі зміною клубу.
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Форвард хоче повністю адаптуватись у Португалії та допомогти Бенфіці у наступних іграх. Він відзначив, що португальський чемпіонат вищий за рівнем гри, тут щільніше грають у захисті, а це створює додаткові проблеми для гравців групи атаки.
Заговорив футболіст і про Мілан, куди його активно сватали іноземні ЗМІ. Однак найближчим часом такого трансферу точно не буде.
Зараз у мене немає такої мрії – зіграти за Мілан. У мене є мрія якнайшвидше адаптуватися в Бенфіці і показувати свій найкращий футбол. У порівнянні з Бельгією у Португалії складний чемпіонат, бо всі закриваються в обороні проти тебе. Тяжко розкривати захист,
– розповів Яремчук.
Чому Мілан цікавився Яремчуком
- Італійський клуб мав серйозні проблеми у атакувальній лінії. Відразу два нападники були травмовані. Мова йде про Олів'є Жиру та Златана Ібрагімовича. Однак обидва вже відновились від пошкоджень та потрохи виходять на футбольне поле в офіційних матчах.
- Але і без цього Мілан хоче підсилити атаку, тому може шукати підсилення під час відкриття найближчого трансферного ринку.
- Щоправда, Бенфіка хоче виручити за українського нападника чималу суму – 25 мільйонів євро.
Кар'єра Яремчука у Бенфіці
- Наприкінці липня 2021 року Роман Яремчук поставив підпис під контрактом із Бенфікою. "Орли" підписали форварда збірної України до кінця червня 2026 року.
- Перед цим українець протягом чотирьох років виступав за бельгійський Гент.
- У сезоні-2021/2022 відіграв 17 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився 4 голами та такою ж кількість результативних передач.
Футболіст готується до вирішального матчу України у відборі чемпіонату світу-2022. В останньому турі кваліфікації "синьо-жовті" повинні перемагати Боснію і Герцеговину, тільки звитягу влаштовує команду Олександра Петракова. Зустріч розпочнеться 16 листопада о 21:45. Однак слід сподіватись на поразку фінів у грі проти Франції, яка вже оформила путівку у Катар.