24 лютого виповнився рік злочинному вторгненню Росії в нашу державу. Англійські клуби не залишилися осторонь цієї події й вчергове продемонстрували свою підтримку Україні.

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Капітани усіх команд Прем'єр-ліги на матчі 25-го туру виходили із синьо-жовтими пов'язками. А лондонський Арсенал віддав капітанську стрічку українцю Олександру Зінченку.

Зінченко з капітанською пов'язкою / twitter.com/Arsenal

Крім того, тренери команд АПЛ вийшли на матчі із синьо-жовтими значками у формі сердечок, які зробили українські діти.

Тренер Евертона Шон Дайч / скриншот

Тренери Арсеналу та Лестера

Головний стадіон Англії "Вемблі" засвітили кольорами українського прапора. На фасаді арени був зображений український прапор та підпис: "Футбол стоїть разом з Україною".

Вболівальники прийшли на матчі своїх улюблених команд з плакатами на підтримку нашої держави.

Діти на трибунах з прапорами України

Також майорів український прапор на багатьох інших футбольних аренах Англії. Надзвичайно потужна акція справжніх друзів України.

Синьо-жовті прапори на стадіонах Англії