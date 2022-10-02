"Гірники" віддячили своєму фанату

Донецький клуб неодноразово приємно дивував акціями, які закликали Європу не забувати про війну в Україні. На футболках донеччан перед стартовим свистком був зображений портрет захисника "Азовсталі" Михайла Діанова, який повернувся із полону, на фоні синьо-жовтого прапора, пише 24 канал.

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Також на футболці надруковано: "Слава Україні". Саме Діанов є палким уболівальником донецького клубу. Тому "гірники" захотіли ось таким щемливим жестом віддячити бійцю за захист країни та проявлену незламність у російському полоні.

Захисник Маріуполя пробув у полоні з пораненою рукою та повернувся на рідну землю лише 21 вересня. Вона не лише не зрослась, у ній не вистачає чотирьох сантиметрів кістки. На Діанова чекає тривале та складне відновлення.



Шахтар підтримав захисників "Азовсталі" / Фото донецького клубу

Клуб із Донецька не лише такими футболками віддячили захисникам за їх мужність. Підопічні Ігоря Йовічевіча розтрощили харківський Металіст на полі суперника з рахунком 1:6. У другому поспіль матчі Данило Сікан стає автором хет-трику.

Нагадаємо, що нападник забив три голи за молодіжну збірну України у матчі-відповіді відбору на Євро-2023 проти Словаччини. "Синьо-жовті" пробились на чемпіонат Європи.

До слова. Шахтар після п'яти турів УПЛ має у своєму активі 13 очок та лідирує в українській першості.