У Шахтера вторая академия в Европе

Рейтинг составлен на основе того, какое количество футболистов клубы подготовили для 31-го элитного дивизиона УЕФА.

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В рейтинге CIES донецкий Шахтер занял второе место, уступив только нидерландскому Аяксу. Дончане подготовили 75 футболистов против 81-го у Аякса.

Киевское Динамо подготовило на 5 игроков меньше, чем Шахтер и занимает в рейтинге четвертое место.



Рейтинг академий клубов составил CIES Football Observatory 2021 / Скриншот

Реал лучший среди топ-лиг Европы

Мадридский Реал является лидером по количеству воспитанников, играющих в пяти сильнейших лигах Европы – 42 футболиста.

"Королевский клуб" по дополнительным показателям опережает каталонскую Барселону.

Далее в рейтинге сразу четыре французских клуба: Лион, Ренн, ПСЖ и Сент-Этьен.



