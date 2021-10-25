У Шахтера вторая академия в Европе
Рейтинг составлен на основе того, какое количество футболистов клубы подготовили для 31-го элитного дивизиона УЕФА.
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В рейтинге CIES донецкий Шахтер занял второе место, уступив только нидерландскому Аяксу. Дончане подготовили 75 футболистов против 81-го у Аякса.
Киевское Динамо подготовило на 5 игроков меньше, чем Шахтер и занимает в рейтинге четвертое место.
Рейтинг академий клубов составил CIES Football Observatory 2021 / Скриншот
Реал лучший среди топ-лиг Европы
- Мадридский Реал является лидером по количеству воспитанников, играющих в пяти сильнейших лигах Европы – 42 футболиста.
- "Королевский клуб" по дополнительным показателям опережает каталонскую Барселону.
- Далее в рейтинге сразу четыре французских клуба: Лион, Ренн, ПСЖ и Сент-Этьен.