У Шахтаря друга академія у Європі

Рейтинг складено на основі того, яку кількість футболістів клуби підготували для 31-го елітного дивізіону УЄФА.

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У рейтингу CIES донецький Шахтар посів друге місце, поступившись тільки нідерландському Аяксу. Донеччани підготували 75 футболістів проти 81-го в Аякса.

Київське Динамо підготувало на 5 гравців менше, аніж Шахтар і посідає у рейтингу четверту сходинку.



Рейтингу академій клубів склав CIES Football Observatory 2021 / Скриншот

Реал найкращий серед топ-ліг Європи

Мадридський реал є лідером за кількістю вихованців, які грають у п'яти найсильніших лігах Європи – 42 футболісти.

"Королівський клуб" за додатковими показниками випереджає каталонську Барселону.

Далі у рейтингу відразу чотири французькі клуби: Ліон, Ренн, ПСЖ та Сент-Етьєн.



Реал очолив рейтинг за кількістю вихованців у топ-лігах / Скриншот