Барселона – Айнтрахт 2:3 (за результатами двох матчів – 3:4)

Голи: Бускетс, 90+1, Депай, 90+11 (п) – Костич, 4, 67, Борре Моррі, 36

Вилучення: Н'Діка, 90+10

Перша зустріч між цими командами закінчилась мировою 1:1. Тому долю путівки у півфінал визначили у матчі-відповіді, повідомляє 24 канал.

Читайте також Лейпциг вибив Аталанту Маліновського з Ліги Європи: відеоогляд матчу

Матч розпочався жахливо для каталонського клубу. Ліндстрем опинився на газоні у штрафному Барселона. Суддя без вагань вказав на 11 метрів. До позначки підійшов Костита легко переграв тер Штегена. Рахунок у матчі став 0:1 на користь Айнтрахта.

Араухо змарнував чудову нагоду зрівняти цифри на табло. Але його удар кінчиками пальців потягнув голкіпер суперника.

Гості значно цікавіше грали в атаці, що не модна сказати про Барселону. Каталонці знову більше контролювали м'яч, але гостріше було саме біля їх воріт. З двома пострілами з-за меж штрафного майданчику впорався тер Штеген.

Жахливий тайм для Барселони

А от потягнути ще й третій постріл він вже не зміг. Борре Моррі змістився ближче до центру та потужним ударом з-за меж штрафного поцілив прямо під поперечину – 0:2 без шансів для німецького воротаря Барселони.

Підопічні Хаві значно ускладнили собі життя. Айнтрахт на цьому не зупинився та створив ще два небезпечні моменти. Але гольовими вони не стали.

Команди пішли на перерву за комфортного рахунку для гостей із Німеччини – 0:2.

Результативна розв'язка матчу

Після відпочинку Обамеянг повинен був скорочувати відставання, але впритул потрапив прямо у голкіпера, який залишився стояти на лінії воріт.

На 67-й хвилині рахунок став непристойний – 0:3. Костич отримав передачу у штрафному Барселони та оформив дубль у зустрічі.

Барселона почала дійсно класно грати лише у компенсований до матчу час. Бускетс на правах капітана взяв усю роботу у свої руки. Серхіо класно зловив м'яч на ногу та гарматним пострілом із дальньої відстані відквитав один гол – 1:3.

У додані хвилини господарі забили вдруге. Депай з труднощами забив із пенальті – 2:3. Але на більше Барселоні не вистачило часу.

Айнтрахт несподівано вибив Барселону з Ліги Європи.

Барселони – Айнтрахт: відеоогляд матчу