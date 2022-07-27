Мурахи біжать по шкірі

Матч проти Аякса став для "гірників" другим на зборах у Нідерландах. Перед поєдинками українських клубів вже традиційно лунає гімн України, виключенням не стали зустрічі Шахтаря, повідомляє 24 канал.

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Цього разу виконати головну пісню країни взялись на зірки української естради, а юна українська дівчинка. Багато людей не стримали сліз, а тілом йшли мурахи від такого щемливого виконання гімну України.

Присутні на "Йохан Кройф Арена" зустріли початок українського гімну шаленими оваціями. На трибунах було чимало українців, які живуть у Нідерландах або виїхали за кордон через війну, тому багато синьо-жовтих прапорів та іншої атрибутики у кольорах нашої країни.

Здавалось, що поєдинок відбувається в Україні.

Щемливе виконання гімну України перед матчем Шахтаря: дивіться відео

Нагадаємо, що матч закінчився впевненою перемогою Аякса з рахунком 3:1. Єдиний гол у складі "гірників" забив Михайло Мудрик. Вундеркінд донецького клубу відзначився божевільним м'ячем.

До слова. 30 липня Шахтар зустрінеться з Утрехтом.