Поиздевались над Аяччо: Мбаппе и Месси оформили чудо-гол за ПСЖ - космическое видео

ПСЖ 21 жовтня гостював на полі Аяччо у 12-му турі французької Ліги 1. Парижани не помітили на футбольному полі суперника, забивши у його ворота три голи.

В первом тайме счёт в матче открыл Мбаппе. Благодаря голу Килиана ПСЖ ушло на перерыв с победным счётом 0:1, пишет 24 канал.

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Пятка от Килиана и мастерство Лео

Следующего гола пришлось ждать до экватора второго тайма. Чудо-гол создал дуэт Мбаппе – Месси. Лионель отдал на Килиана, Мбаппе уже находясь спиной к воротам умудрился повернуть мяч пяткой на Лео. Месси не стал сразу пробивать, мастерски обыграл голкипера и направил мяч уже в пустые ворота.

Аяччо еще долго будет сниться в ужасных снах это взятие ворот от парижан.

Видео гола Лионеля Месси

Через 4 минуты уже Мбаппе праздновал свой гол, ставший для него вторым в этом поединке. Килиан поставил красивую точку в матче – 0:3, полный разгром от ПСЖ.

Парижане укрепляют свое единоличное лидерство в таблице Лиги 1, преимущество над Лорьяном уже составляет 6 баллов.

Месси забил свой 9-й гол в 15-ти сыгранных матчах в этом сезоне за ПСЖ. Мбаппе после дубля в ворота Аяччо уже имеет в своем активе 14 голов в 15 поединках.