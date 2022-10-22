У першому таймі рахунок у матчі відкрив Мбаппе. Завдяки голу Кіліана ПСЖ пішло на перерву з переможним рахунком 0:1, пише 24 канал.

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П'ятка від Кіліана та майстерність Лео

Наступного голу довелось чекати аж до екватора другого тайму. Диво-гол створив дует Мбаппе – Мессі. Ліонель віддав на Кіліана, Мбаппе вже перебуваючи спиною до воріт примудрився повернути м'яч п'яткою на Лео. Мессі не став одразу пробивати, майстерно обіграв голкіпера та спрямував м'яч вже у порожні ворота.

Захисту Аяччо ще довго буде снитись у жахливих снах це взяття воріт від парижан.

Відео голу Ліонеля Мессі

Через 4 хвилини вже Мбаппе святкував свій гол, який став для нього другим у цьому поєдинку. Кіліан поставив красиву крапку у матчі – 0:3, повний розгром від ПСЖ.

Парижани зміцнюють своє одноосібне лідерство у таблиці Ліги 1, перевага над Лор'яном вже складає 6 балів.

Цікаво. Мессі забив свій 9-й гол у 15-ти зіграних матчах у цьому сезоні за ПСЖ. Мбаппе після дублю у ворота Аяччо вже має у своєму активі 14 голів у 15 поєдинках.