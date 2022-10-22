В первом тайме счёт в матче открыл Мбаппе. Благодаря голу Килиана ПСЖ ушло на перерыв с победным счётом 0:1, пишет 24 канал.
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Пятка от Килиана и мастерство Лео
Следующего гола пришлось ждать до экватора второго тайма. Чудо-гол создал дуэт Мбаппе – Месси. Лионель отдал на Килиана, Мбаппе уже находясь спиной к воротам умудрился повернуть мяч пяткой на Лео. Месси не стал сразу пробивать, мастерски обыграл голкипера и направил мяч уже в пустые ворота.
Аяччо еще долго будет сниться в ужасных снах это взятие ворот от парижан.
Видео гола Лионеля Месси
Через 4 минуты уже Мбаппе праздновал свой гол, ставший для него вторым в этом поединке. Килиан поставил красивую точку в матче – 0:3, полный разгром от ПСЖ.
Парижане укрепляют свое единоличное лидерство в таблице Лиги 1, преимущество над Лорьяном уже составляет 6 баллов.