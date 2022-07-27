АИК – Ворскла: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций

Полтавская Ворскла во втором раунде квалификации Лиги конференций будет противостоять шведскому АИКу. Вторая игра между командами состоится 27 июля.

Из-за невозможности проведения матча в Украине полтавский клуб договорился, что оба матча состоятся в Швеции на поле АИКа. Прямая трансляция матча АИК – Ворскла начнется в 20.00. Предматчевая студия и трансляция начнется в 19.15.

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Первый матч между командами закончился несколько неожиданной победой Ворсклы со счетом 3:2. Первый гол в матче полтавчанам удалось забить уже на четвертой минуте встречи. А вырвать победу удалось благодаря невероятному голу Челядина – мяч после его удара влетел в верхний дальний угол ворот, где от штанги отбился в противоположную штангу и пересек линию.

Онлайн-трансляция матча АИК – Ворскла

Если Ворскла сможет пройти АИК (полтавчан устроит победа или ничья в этом матче), то в следующем раунде квалификации команду будет ждать поездка в Латвию или Северную Македонию. Их соперником станет победитель пары Валмиера (Латвия) – Шкендия (Северная Македония). В первом матче в Латвии Шкендия победила 2:1.