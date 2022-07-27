Через неможливість проведення матчу в Україні, полтавський клуб домовився, що обидва матчі відбудуться у Швеції на полі АІКа. Пряма трансляція матчу АІК – Ворскла розпочнеться о 20:00. Передматчева студія та трансляція розпочнеться о 19:15.

Варте уваги Ворскла спробує повторити диво: прогноз на матч-відповідь проти АІКа у Лізі конференцій

Перший матч між командами закінчився дещо неочікуваною перемогою Ворскли з рахунком 3:2. Перший гол у матчі полтавчанам вдалося забити вже на четвертій хвилині зустрічі. А вирвати перемогу вдалося завдяки неймовірному голу Челядіна – м'яч після його удару влетів у верхній дальній кут воріт, де від штанги відбився в протилежну штангу та перетнув лінію.

Онлайн-трансляція матчу АІК – Ворскла

Якщо Ворскла зуміє пройти АІК (полтавчан влаштує перемога або нічия у цьому матчі), то в наступному раунді кваліфікації на команду чекатиме поїздка в Латвію або Північну Македонію. Їх суперником стане переможець пари Валмієра (Латвія) – Шкендія (Північна Македонія). У першому матчі в Латвії Шкендія перемогла 2:1.