Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов залишився задоволений грою донецького клубу у матчі за Суперкубок України. Ахметов заявив, що краще програвати з таким футболом, як у "Шахтаря", ніж вигравати, як "Динамо".

Матч між "гірниками" й "Динамо" прокоментував директор з футболу "Шахтаря" Дарійо Срна. Він у коментарі сайту "Шахтаря" процитував Ахметова.

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Краще програвати, показуючи такий футбол

Як сказав Срна, Ахметов підтримав команду та заявив, що краще програвати з таким футболом, як у "Шахтаря", ніж вигравати, як "Динамо".

Я спілкувався з президентом: він дуже задоволений учорашньою грою і підтримав команду. Знаю філософію президента – він любить гарний футбол. Він сказав, що краще програвати, показуючи такий футбол, як у нас, ніж вигравати з таким футболом, який показувало "Динамо". Для нього це завжди надважливо,

– заявив Ахметов.

Шахтар – Динамо: головне матч за Суперкубок України

"Динамо" та "Шахтар" 25-го серпня зустрілися у матчі за Суперкубок України. Хоча "Шахтар" мав територіальну перевагу протягом гри, перемогу здобуло "Динамо".

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Це була перша зустріч наставника киян Мірчі Луческу зі своїми колишніми підопічними. Луческу став першим тренером, який вигравав Суперкубок на чолі "Динамо" та "Шахтаря".