Кум Месси заработал 8 тысяч долларов благодаря успеху Лео на ЧМ-2022: фотодоказательство

Бывший нападающий Атлетико, Манчестер Сити и Барселоны Серхио Агуэро решил поставить своего близкого друга перед Мундиалем. Вера в кума оправдала себя.

В Катаре подошел к концу чемпионат мира по футболу. Победителем Мундиаля-2022 стала сборная Аргентины, в серии пенальти выигравшая сумасшедший финал во Франции.

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Частью "альбиселеста" на турнире был Серхио Агуэро. Нападающий год назад завершил карьеру из-за проблем с сердцем, но уехал в расположение команды в Катар для поддержки соотечественников.

Как выяснилось, вера в свою команду помогла Куну неплохо заработать. Агуэро на своей странице в инстаграммах похвастался удачной ставкой, которую сделал перед стартом ЧМ.

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34-летний аргентинец поверил в то, что лучшим футболистом Мундиаля будет признан его кум Лионель Месси. На это Серхио поставил 1001 доллар и выиграл.



Ставка Куна зашла / инстаграммы Агуеро

Именно Лео выиграл Золотой Мяч ЧМ-2022, на его счету 7 голов и три результативных передачи. Это позволило кошелек Агуэро пополниться на 8264 доллара (коэффициент был 8,25).

Напомним, что Кун является одним из лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины, забив 41 гол в 101 матче за национальную команду. Вместе с Месси он выигрывал Олимпийские Игры в 2008 году, Копа Америка-2021, а также брал серебро на ЧМ-2014.