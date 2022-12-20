У Катарі добіг кінця чемпіонат світу з футболу. Переможцем Мундіаля-2022 стала збірна Аргентини, яка в серії пенальті виграла божевільний фінал у Франції.

До теми Мессі бере золото: Аргентина виграла ЧС-2022 у божевільному фіналі по пенальті – відео голів

Частиною "альбіселесте" на турнірі був Серхіо Агуеро. Нападник рік тому завершив кар'єру через проблеми із серцем, але поїхав у розташуванні команди в Катар для підтримки співвітчизників.

Як з'ясувалось, віра у свою команду допомогла Куну непогано заробити. Агуеро на своїй сторінці в інстаграм похизувався вдалою ставкою, яку зробив перед стартом ЧС.

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34-річний аргентинець повірив у те, що найкращим футболістом Мундіаля буде визнано його кума Ліонеля Мессі. На це Серхіо поставив 1001 долар і виграв.



Ставка Куна зайшла / інстаграм Агуеро

Саме Лео виграв Золотий М'яч ЧС-2022, на його рахунку 7 голів та три результативні передачі. Це дозволило гаманецю Агуеро поповнитися на 8264 долари (коефіцієнт був 8,25).

Нагадаємо, що Кун є одним з найкращих бомбардирів в історії збірної Аргентини, забивши 41 гол у 101 матчі за національну команду. Разом із Мессі він вигравав Олімпійські Ігри у 2008 році, Копа Америка-2021, а також брав срібло на ЧС-2014.