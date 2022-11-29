Насправді нічого кримінального не відбулось. Мессі, роззуваючи бутсу, зачепив футболку мексиканської збірної, яка лежала на підлозі.

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Слова Агуеро й Фабрегаса

За свого колишнього партнера у збірній Аргентини заступився Серхіо Агуеро. За допомогою своєї сторінки у твіттер він звернувся до Альвареса.

Ви нічого не знаєте про професіональний футбол. Зокрема, про те, що відбувається в роздягальні. Футболки завжди кидають на підлогу, бо вони спітнілі. На відео помітно, що Мессі випадково зачепив її ногою,

– написав Агуеро.

Також свого експартнера по Барселоні підтримав Сеск Фабрегас.

"Ти не знаєш, як працює роздягальня, що там відбувається після гри. Усі футболки, навіть ті, у яких грали ми, кидають на підлогу", – зазначив Фабрегас.

Історія набула продовження, коли в мережі нібито з'явився знімок з акаунту Мессі, де він використовує футболку збірної Мексики, як ганчірку для підлоги. Однак це фейк, адже це не верифікована сторінка Ліонеля, а його фейковий клон.