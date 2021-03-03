В среду, 3 марта, в четвертьфинале Кубка Украины между собой сыграют Агробизнес и Шахтер. Посмотреть этот матч можно будет по телевидению и онлайн.

Несмотря на то, что хозяином матча будет Агробизнес, игра не состоится в Волочиске. А в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Матч начнется в 19:00.

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Эту игру в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 18:55.

Также трансляция матча Агробизнес – Шахтер будет доступна и онлайн. Ее покажет видеосервис Oll.tv. Однако посмотреть матч можно только по платной подписке. Месячный абонемент обойдется от 109 гривен (доступ только к каналам "Футбол 1/2/3") и до 189 гривен (пакет xtra sport oll inclusive).