У середу, 3 березня, у чвертьфіналі Кубка України між собою зіграють Агробізнес та Шахтар. Переглянути цей матч можна бути по телебаченню та онлайн.

Попри те, що господарем матчу буде Агробізнес, гра не відбудеться у Волочиську. А у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Матч розпочнеться о 19:00. До теми Це не футбол, можна заснути: Маркевич жорстко розкритикував Шахтар Цю гру в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 18:55. Також трансляція матчу Агробізнес – Шахтар буде доступна й онлайн. Її покаже відеосервіс Oll.tv. Однак переглянути матч можна лише за платною підпискою. Місячний абонемент обійдеться від 109 гривень (доступ лише до каналів "Футбол 1/2/3") і до 189 гривень (пакет xtra sport oll inclusive).