Футбольний клуб "Агробізнес", який виступає у Першій лізі України, спробує поборотися за вихід у Прем'єр-лігу (УПЛ). Клуб з Волочиська прагне завоювати нагороди в Першій лізі попри відкриту заяву президента клубу про те, що команда не планує підвищуватися у класі.

У 29 турі Першої ліги "Агробізнес" переміг "Чорноморець" (1:0) і за тур до завершення сезону утримує третю сходинку в турнірній таблиці. Про це повідомляє 24 канал.

До речі: "Інгулець" у компенсований час втратив перемогу над "Рухом" та не зміг вийти в УПЛ

"Агробізнес" вийде в УПЛ?

Головний тренер команди Олександр Чижевський після гри з "Чорноморцем" заявив, що питання про вихід в УПЛ все ще відкрите.

Це вирішувати президенту. Яке рішення він прийме. На сьогодні він озвучував у ЗМІ, що в цьому році ми не виходимо в УПЛ. Будемо готуватися до наступного сезону. Але самі розумієте, що якщо ми займемо призове місце, все може помінятися,

– сказав Чижевський.

Слід зазначити, що "Агробізнес" може не пройти атестацію для того, щоб виступати в УПЛ. Клуб не має відповідного стадіону.

Президент клубу Олег Собуцький в липні підтверджував, що "Агробізнес" навіть не буде подаватися на атестацію через відсутність арени.

Хто претендує на вихід в УПЛ

Наразі турнірну таблицю очолюють "Інгулець" та "Минай", які набрали по 59 очок.

"Агробізнес" та "Волинь" програють лідерам два очки. На 4 бали відстав львівський "Рух", однак команда має гру в запасі.

В УПЛ вийдуть три найкращі команди.