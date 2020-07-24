В пятницу, 26 июля, состоялись матчи 26 тура Первой лиги. В центральном матче тура "Агробизнес" обыграл "Волынь" со счетом 3:0.

Агробизнес – Волынь 3:0

Голы: Семенюк, 3, Когут, 21, Черненко, 83

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Номинальные хозяева поля открыли счет уже на 3-й минуте, когда Семенюк с вратарской линии замкнул навесную передачу Кухарука. Вскоре "крестоносцы" могли сравнять результат, но удару Хагназари из-за пределов штрафной немного не хватило точности.

А футболисты из Волочиска реализовали и вторую свою голевую возможность: Николай Когут метров с двадцати пробил точно в угол. Под конец первого тайма счет едва не стал разгромным, но Кухарук с хорошей позиции пробил выше цели.

Во второй половине встречи у "крестоносцев" вовсе не клеились атакующие действия, в то время как атаки подопечных Александра Чижевского, наоборот, выглядели достаточно перспективно. Точку в матче поставил Черненко, который нанес точный удар с правого угла штрафной "Волыни".

Балканы – Николаев 1:3

Голы: Пархоменко, 58 – Паламар, 66 (аг.), Кушниренко, 77 (пен.), Ляшевский, 90+3

Кремень – Оболонь-Бровар 1:0

Гол: Бафталовский, 82

Удаление: Голиков, 75 (Оболонь-Бровар)

Металлист 1925 – Прикарпатье 3:1

Голы: Ямпиль, 40 (пен.), Дерек, 72, Ермоленко, 90+3 – Кузьмин, 18

"Металлист", пропустив от "Прикарпатья" в середине первого тайма, восстановил статус-кво с пенальти еще до перерыва. После отдыха харьковчане вышли вперед, а уже в добавленное время увеличили преимущество до двух голов.

Рух – Горняк-Спорт 2:1

Голы: Калюжный, 21, Кухаревич, 88 – Бойко, 64

Львовский "Рух" лишь на последних минутах сумел вырвать победу у "Горняк-Спорта" и получить сверхважные три очка: пропустив в первом тайме, подопечные Ивана Федько сравняли после перерыва и только за две минуты до окончания матча смогли выйти вперед.