У п'ятницю, 26 липня, відбулися матчі 26 туру Першої ліги. У центральному матчі туру "Агробізнес" обіграв "Волинь" з рахунком 3:0.

Агробізнес – Волинь 3:0

Голи: Семенюк, 3, Когут, 21, Черненко, 83

Результати інших матчів: "Інгулець" несподівано зіграв внічию з "Чорноморцем", "Минай" розтрощив "Черкащину: таблиця

Номінальні господарі поля відкрили рахунок вже на 3-й хвилині, коли Семенюк з лінії воротарського замкнув навісну передачу Кухарука. Незабаром "хрестоносц" могли зрівняти результат, але удару Хагназарі з-за меж штрафного трохи не вистачило точності.

А футболісти з Волочиська реалізували і другу свою гольову можливість: Микола Когут метрів з двадцяти пробив точно в кут. Під кінець першого тайму рахунок ледь не став розгромним, але Кухарук з хорошої позиції пробив вище цілі.

У другій половині зустрічі у "хрестоносців" зовсім не клеїлися атакуючі дії, в той час як атаки підопічних Олександра Чижевського, навпаки, виглядали досить перспективно. Крапку в матчі поставив Черненко, який завдав точного удару з правого кута штрафного "Волині".

Балкани – Миколаїв 1:3

Голи: Пархоменко, 58 – Паламар, 66 (аг.), Кушніренко, 77 (пен.), Ляшевський, 90+3

Кремінь – Оболонь-Бровар 1:0

Гол: Бафталовський, 82

Вилучення: Голіков, 75 (Оболонь-Бровар)

Металіст 1925 – Прикарпаття 3:1

Голи: Ямпіль, 40 (пен.), Дерек, 72, Єрмоленко, 90+3 – Кузьмін, 18

"Металіст", пропустивши від "Прикарпаття" в середині першого тайму, відновив статус-кво з пенальті ще до пеперви. Після відпочинку харків'яни вийшли вперед, а вже у доданий час збільшили перевагу до двох голів.

Рух – Гірник-Спорт 2:1

Голи: Калюжний, 21, Кухаревич, 88 – Бойко, 64

Львівський "Рух" лише на останніх хвилинах зумів вирвати перемогу у "Гірник-Спорта" і здобути надважливі три очки: пропустивши у першому таймі, підопічні Івана Федика зрівняли по перерві і лише за дві хвилини до закінчення матчу змогли вийти вперед.