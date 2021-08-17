Сутичка партнерів по команді

Вже після першого тайму футболісти Галатасараю створили собі комфортну перевагу у рахунку 0:2. А от у другій 45-хвилинці несподівано вирішили з'ясувати стосунки прямо на футбольному полі.

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Захисник Маркао підбіг до партнера по команді Керема Актюркоглу та почав штовхати хавбека. Між гравцями спалахнув конфлікт, гравці почали фізично вияснювати стосунки. Керем показав, що Маркао потрібно закрити рот та отримав після цього декілька ударів в обличчя. У сутичку втрутились інші футболісти Галатасараю.

Головний арбітр зустрічі вирішив суворо покарати Маркао, який розпочав бійку. Захисник був вилучений з поля, а його суперника у бійці був замінений. Наставник гостей Фатіх Терім ще довго розмовляв із Актюркоглу у технічній зоні.

Слід пригадати, що саме послугами Маркао цікавились два українські топ-клуби – Динамо та Шахтар.

Однак навіть така сутичка між футболістами не завадила Галатасараю розпочати новий сезон у чемпіонаті Туреччини з перемоги 0:2.

Вилучення Маркао: дивіться відео