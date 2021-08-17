В поединке 1/32 финала Кубка Германии Вольфсбург на выезде уверенно одолел Пройссен (3:1).

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Однако хозяева заметили, что представитель Бундеслиги нарушил регламент поединка, сделав 6 замен вместо 5 разрешенных. После расследования Немецкий футбольный союз опубликовал решение об отмене результата матча и присуждение Вольфсбургу технического поражения (0:2).

У руководства "волков" еще есть сутки, чтобы обжаловать это решение.

Игра с Пройссен Мюнстер была дебютной в качестве главного тренера Вольфсбурга для известного в прошлом центрального полузащитника Марка ван Боммеля. В 1-м туре Бундеслиги "волки" минимально обыграли новичка элиты Бохум (1:0).

Похожий случай

Интересно, что в прошлом сезоне такую же ошибку допустил экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека, который тогда тренировал Рому. Он сделал шесть замен в матче Кубка Италии против Вероны.