Агент Зинченко не понимает, почему украинцы критикуют футболиста за фото с россиянином Хабибом
Источник:Чемпионат
Александр Зинченко выложил фотографию с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, которое вызвало немалую критику со стороны украинских фанатов футболиста. Агент Зинченко прокомментировал острые слова украинцев.
"Не знаю, кто что видит и комментирует на этих фото?"
Алан Прудников, агент украинского футболиста Манчестер Сити Александра Зинченко, прокомментировал высказывания украинцев. Такие оскорбления со стороны земляков Александра неприятно удивили агента.
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Он не понимает, что такого негативного увидели украинские болельщики на этом фото. Зинченко просто сделал фотографию с одним из лучших бойцов планеты. Зато украинцы осудили за это футболиста, назвавшего россиянина легендой.
Не знаю, кто что видит и комментирует на этих фото?! Я увидел двух топовых спортсменов!
– заявил Алан Прудников.
Что пишут украинские фанаты
- Фото спортсменов вызвало шквал возмущения со стороны украинских фанатов. Болельщики не понимают, чем думал Зинченко, когда делал это фото. Левый защитник "горожан" сфотографировался с российским бойцом, который является гражданином страны-агрессора.
- Болельщики не оценили такого поступка Александра, предложив еще "поцеловаться с Кадыровым". Почему так? Дело в том, что Хабиб открыто симпатизирует политике президента Чечни Рамзана Кадырова.
- Вспомнили фанаты в комментариях и поступок игроков сборной Украины Романа Яремчука и Виталия Миколенко. Футболисты на отдыхе сделали совместную фотографию со скандальным российским рэпером Бастой.
- Сам Нурмагомедов тоже выложил видео с украинским футболистом у себя в инстаграме. После критики в сторону Зинченко он запостил еще и фото с игроком, добавив мотивационные слова: "Желаю тогда удачи во всем. Даже если кому-то это не нравится".