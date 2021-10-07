Агент Зинченко не понимает, почему украинцы критикуют футболиста за фото с россиянином Хабибом

Александр Зинченко выложил фотографию с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, которое вызвало немалую критику со стороны украинских фанатов футболиста. Агент Зинченко прокомментировал острые слова украинцев.

"Не знаю, кто что видит и комментирует на этих фото?"

Алан Прудников, агент украинского футболиста Манчестер Сити Александра Зинченко, прокомментировал высказывания украинцев. Такие оскорбления со стороны земляков Александра неприятно удивили агента.

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Он не понимает, что такого негативного увидели украинские болельщики на этом фото. Зинченко просто сделал фотографию с одним из лучших бойцов планеты. Зато украинцы осудили за это футболиста, назвавшего россиянина легендой.

Не знаю, кто что видит и комментирует на этих фото?! Я увидел двух топовых спортсменов!

– заявил Алан Прудников.

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