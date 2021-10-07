"Не знаю, хто що бачить і коментує на цих фото?"
Алан Прудніков, агент українського футболіста Манчестер Сіті Олександра Зінченка, прокоментував висловлювання українців. Такі образи зі сторони земляків Олександра неприємно здивували агента.
Детальніше Якого біса, – українці накинулись на Зінченка після фото з російським бійцем Хабібом
Він не розуміє, що такого негативного побачили українські уболівальники на цьому фото. Зінченко просто зробив світлину з одним із найкращих бійців планети. Натомість українці засудили за це футболіста, який назвав росіянина легендою.
Не знаю, хто що бачить і коментує на цих фото?! Я побачив двох топових спортсменів!,
– заявив Алан Прудніков.
Що пишуть українські фанати
- Фото спортсменів викликало шквал обурення зі сторони українських фанатів. Уболівальники не розуміють, чим думав Зінченко, коли робив це фото. Лівий захисник "містян" сфотографувався з російським бійцем, який є громадянином країни-агресора.
- Уболівальники не оцінили такого вчинку Олександра, запропонувавши ще "поцілуватися з Кадировим". Чому так? Річ у тім, що Хабіб відкрито симпатизує політиці президента Чечні Рамзана Кадирова.
- Пригадали фанати у коментарях і вчинок гравців збірної України Романа Яремчука та Віталія Миколенка. Футболісти на відпочинку зробили спільну світлину зі скандальним російським репером Бастою.
- Сам Нурмагомедов теж виклав відео з українським футболістом у себе в інстаграмі. Після критики у бік Зінченка він запостив ще й фото з гравцем, додавши мотиваційні слова: "Бажаю тоді удачі в усьому. Навіть, якщо комусь це не подобається".