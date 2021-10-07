"Не знаю, хто що бачить і коментує на цих фото?"

Алан Прудніков, агент українського футболіста Манчестер Сіті Олександра Зінченка, прокоментував висловлювання українців. Такі образи зі сторони земляків Олександра неприємно здивували агента.

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Він не розуміє, що такого негативного побачили українські уболівальники на цьому фото. Зінченко просто зробив світлину з одним із найкращих бійців планети. Натомість українці засудили за це футболіста, який назвав росіянина легендою.

Не знаю, хто що бачить і коментує на цих фото?! Я побачив двох топових спортсменів!,

– заявив Алан Прудніков.

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