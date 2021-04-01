Представники нападника Боруссії Дортмунд Ерлінга Голанда прибули в Барселону. У столиці Каталонії сторону Голанда зустрів представник Жоана Лапорти, президента футбольного клубу Барселона.

Представники Голанда в Барселоні

Агент Міно Райола, який представляє інтереси Голанда, разом з батьком футболіста Альфом-Інге Голандом прибував до Барселони 1 квітня.

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В аеропорту представників Голанда зустріла людина, яка наближена до президента Барселони Жоана Лапорти.

Про приліт Райоли і батька Голанда повідомили Diario Sport, Mundo Deportivo, інсайдер Фабріціо Романо та інші джерела.

Про причину перебування Райоли разом з Голандом-старшим у Барселоні поки не повідомляють.

Raiola IS in Barcelona, this is not a drill pic.twitter.com/xT8I99pAWD — TalkFCB © (@talkfcb_) April 1, 2021

Зауважимо, що в Іспанії день дурня відзначається не 1 квітня, як в Україні, а 28 грудня. Відтак, це навряд чи розіграш тамтешніх ЗМІ.