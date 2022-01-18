Украинец будет отвечать за развитие спортивной части клуба, проводить все переговоры по трансферам, комплектовать команду не только футболистами, но и профессиональными специалистами.

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"Очень рад начать работать в футбольном клубе и стать частью такого крутого проекта, как Красава. Это была моя давняя мечта и сейчас я вдвойне счастлив осуществить ее, сотрудничая с моим другом Евгением Савиным", – написал Панков в собственной инстаграме.

ФК Красава идет на 3-м месте в группе 2-1 второго дивизиона ФНЛ (третий по рангу дивизион), имея в своем активе 31 очко после 18 матчей. От первого места, которое дает право выйти в первый дивизион ФНЛ, команда отстает на 10 очков.

Что известно о Панкове

Панков провел в агентском бизнесе 14 лет, совершив более 300 трансферов и переходов в страны Европы, Азии, ближнего и дальнего зарубежья.

Панков представлял интересы таких известных футболистов, как Артем Милевский, Дмитрий Чигринский, Сергей Рыбалко, Евгений Хачериди, Денис Олейник и многих других игроков с опытом выступлений на крупных международных турнирах и своих национальных сборных.