Українець відповідатиме за розвиток спортивної частини клубу, проводитиме всі переговори щодо трансферів, комплектуватиме команду не лише футболістами, а й професійними фахівцями.

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"Дуже радий почати працювати у футбольному клубі і стати частиною такого крутого проєкту, як Красава. Це була моя давня мрія і зараз я вдвічі щасливіший здійснити її, співпрацюючи з моїм другом Євгеном Савіним", – написав Панков у власному інстаграмі.

ФК Красава йде на 3-му місці в групі 2-1 другого дивізіону ФНЛ (третій за рангом дивізіон), маючи у своєму активі 31 очко після 18 матчів. Від першого місця, яке дає право вийти до першого дивізіону ФНЛ, команда відстає на 10 очок.

Що відомо про Панкова

Панков провів в агентському бізнесі 14 років, здійснивши понад 300 трансферів та переходів до країн Європи, Азії, ближнього та далекого зарубіжжя.

Панков представляв інтереси таких відомих футболістів, як Артем Мілевський, Дмитро Чигринський, Сергій Рибалка, Євген Хачеріді, Денис Олійник та багатьох інших гравців із досвідом виступів на великих міжнародних турнірах та своїх національних збірних.