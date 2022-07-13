Приємна зустріч легенди футболу та агента

Вадим Шаблій, агент Миколи Матвієнка, виклав у своєму інстаграмі спільне фото з легендою нідерландського футболу Класом-Яном Гунтеларом. Нині колишній футболіст є менеджером Аякса.

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Агент захисника збірної України провів зустріч із представником нідерландського клубу, який цікавиться інтересами Матвієнка. Можливо, сторони зустрілись, щоб обговорити можливий трансфер центрбека.

Приємна зустріч з легендою європейського футболу та топ-менеджером Аякса,

– підписав фото агент.



Гунтелар та Шаблій / Фото з інстаграму агента

Цікаво, що у Матвієнка буде можливість показати усе в усій красі перед керівництвом нідерландської команди. Аякс 26 липня зіграє проти Шахтаря у товариському матчі під час підготовки "гірників" до нового сезону.

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