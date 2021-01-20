Менеджер экс-хавбека Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал возвращение легендарного игрока в украинский футбол.

Селюк заявил, что 37-летний Туре может стать играющим тренером в донецком клубе. Его слова цитирует Sport.ua.

О главном Экс-футболист Барселоны Яя Туре будет работать в донецком Олимпике: детали

– У нас с Гельзиным хорошие взаимоотношения. Мы договорились довольно быстро. Что в Украине хорошо, так это то, что практически все клубы – частные. Гельзин хорошо понимает, что иметь такого специалиста в штабе – это хорошо, многие бы хотели этого. Хочется поблагодарить его и Игоря Климовского, который не испугался, что приходит такого калибра мужчина. К сожалению, многие тренеры боятся, что их могут подсидеть. А я считаю, что это наоборот хороший ход. Яя будет учиться там, чтобы получить тренерскую лицензию и будет работать в Киеве.

– Может ли кто-то из ваших клиентов усилить Олимпик в нынешнее межсезонье, кроме Яя Туре?

– Конечно. Яя приходит как тренер, хотя, я думаю, что он без проблем может быть играющим тренером. Образно говоря, посмотрите, Селезнев же играет? Я думаю, что Яя Туре без проблем тоже может сыграть.

Яя должен был присоединиться к команде в ночь со вторника на среду. Но из Англии его не выпустили, потому что в Турции, если ты прилетаешь из Англии, то нужно сидеть 14 дней на карантине. А это как раз весь сбор. Поэтому, мы пришли к выводу, что он уже приедет в Киев и будет там работать.

– Бенито и Каргбо выступают за Олимпик до конца сезона. Рассматривался ли вариант с их досрочным возвращением в Динамо в случае необходимости?

– Нет, потому что сначала мы договорились об аренде до конца сезона. Опять же, здесь и мои личные взаимоотношения и с Гельзиным, и с Суркисом. И мы видим, что эти игроки вносят большой вклад в добывание очков Олимпиком. Забрать их сейчас – это, мягко говоря, подставить Олимпик. Такой вариант может сложиться только в случае, если какой-либо другой клуб захочет выкупить кого-то из них. При других обстоятельствах их досрочное возвращение маловероятно.

Что известно о Туре и связи с Украиной

Европейская часть карьеры Туре начала в бельгийском Беверене, после чего в 2003 году он стал игроком донецкого Металлурга.

Из Украины в 2005 году он переехал в Грецию, где год защищал цвета Олимпиакоса. Еще через год ивуариец уже был во французском Монако.

С 2007 по 2010 год Туре играл за Барселону, из которой перешел в Манчестер Сити. Туре объявлял о завершении карьеры и вроде бы должен был стать футбольным функционером.

Впрочем, он возобновил карьеру и перешел в китайский Циндао Хайню.