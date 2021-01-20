Менеджер ексхавбека Барселони і Манчестер Сіті Яя Туре Дмитро Селюк прокоментував повернення легендарного гравця в український футбол.

Селюк заявив, що 37-річний Туре може стати граючим тренером у донецькому клубі. Його слова цитує Sport.ua.

Про головне Ексфутболіст Барселони Яя Туре працюватиме у донецькому Олімпіку: деталі

– У нас з Гельзіним хороші взаємини. Ми домовилися досить швидко. Що в Україні добре, так це те, що практично всі клуби – приватні. Гельзін добре розуміє, що мати такого фахівця в штабі - це добре, багато б хотіли цього. Хочеться подякувати йому і Ігоря Климовського, який не злякався, що приходить такого калібру чоловік. На жаль, багато тренерів бояться, що їх можуть підсидіти. А я вважаю, що це навпаки, хороший хід. Яя буде вчитися там, щоб отримати тренерську ліцензію і буде працювати в Києві.

– Чи може хтось із ваших клієнтів посилити Олімпік в нинішнє міжсезоння, крім Яя Туре?

– Звісно. Яя приходить як тренер, хоча, я думаю, що він без проблем може бути граючим тренером. Образно кажучи, подивіться, Селезньов же грає? Я думаю, що Яя Туре без проблем теж може зіграти.

Яя повинен був приєднатися до команди в ніч з вівторка на середу. Але з Англії його не випустили, тому що в Туреччині, якщо ти прилітаєш з Англії, то потрібно сидіти 14 днів на карантині. А це як раз весь збір. Тому, ми прийшли до висновку, що він вже безпосередньо приїде до Києва і буде там працювати.

– Беніто і Каргбо виступають за Олімпік до кінця сезону. Чи розглядався варіант з їх достроковим поверненням в Динамо, в разі потреби?

– Ні, тому що спочатку ми домовилися про оренду до кінця сезону. Знову ж таки, тут і мої особисті взаємини і з Гельзіним, і з Суркісом. І ми бачимо, що ці гравці роблять великий внесок в добування очок Олімпіком. Забрати їх зараз – це, м'яко кажучи, підставити Олімпік. Такий варіант може скластися тільки в разі, якщо який-небудь інший клуб захоче викупити когось із них. За інших обставин їх дострокове повернення малоймовірне.

Що відомо про Туре та зв'язок з Україною

Європейська частина кар'єри Туре розпочала у бельгійському Беверені, після чого у 2003 році він став гравцем донецького Металурга.

З України у 2005 році він переїхав у Грецію, де рік захищав кольори Олімпіакоса. Ще через рік івуарієць вже був у французькому Монако.

З 2007 до 2010 року Туре грав за Барселону, з якої перейшов у Манчестер Сіті. Туре оголошував про завершення кар'єри і начебто мав стати футбольним функціонером.

Втім, він відновив кар'єру та перейшов у китайський Ціндао Хайню.