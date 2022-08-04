Динамо продлило контракт с "хрустальным" защитником

Киевское Динамо продолжило сотрудничество с Никитой Бурдой. Центральный защитник не провел ни одного матча в прошлом сезоне-2021/2022.

Яковенко: Бурда не остался бы без команды

27-летний защитник Никита Бурда склонен к получению травм, поэтому пропустил немалый срок из-за повреждений. Футболист из-за этого и операции пропустил весь прошлый сезон.

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Но даже это не помешало киевскому Динамо продлить контракт с защитником. Александр Яковенко, агент футболиста, рассказал, если бы клуб прекратил сотрудничество с центрбеком, то Бурда не остался бы без команды.

Динамо сейчас продлило контракт с Бурдой, за что уважение и благодарность клубу. Никита много пропустил из-за травм, не играл. Но даже если бы клуб так не поступил, то Бурда не остался бы без команды,

– сказал Яковенко.

Ранее сообщалось, что Бурда мог быть включен в обмен между Динамо и Зарей. Вроде бы киевляне хотят видеть в своем составе Владислава Кабаева. Вместо этого включат в предложение обмена сразу двух – трех своих игроков. Речь шла о Никите Бурде, Романе Вантухе и Назарии Русине.

По данным Transfermarkt , контракт Бурды с Динамо рассчитан до конца июня 2023 года. Никита является питомцем киевского футбола, который с 2015-го выступает за главную команду киевлян.

В новом сезоне-2022/2023 Динамо сыграло уже три матча квалификации Лиги чемпионов. Ни в одном из них Бурда не выходил на футбольное поле.