Трое вместо одного

Динамо хочет увидеть в своем составе полузащитника Зари Владислава Кабаева. Вроде бы в этом переходе заинтересован сам Мирча Луческу.

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Однако речь идет об обмене футболистами. За одного Кабаева киевскому клубу придется отдать двух – троих игроков. Источник сообщает фамилии динамовцев, которые могут надеть футболку Зари. Речь идет о двух защитниках и нападающем.

Это как минимум Роман Вантух и Назарий Русин. Но не исключено, что в этот список прибавится еще один игрок киевлян. Им может стать защитник Никита Бурда или кто-то из молодых питомцев клуба,

– говорится в телеграмм-канале "ТаТоТаке".

Ни один из трех игроков не будет большой потерей для киевлян. В прошлом сезоне Бурда из-за травмы и операции не сыграл ни одного матча. Русин провел 10 поединков, в которых забил 2 гола, а Вантух – 10 игр, 1 ассист.

Любопытно. Контракт Кабаева с Зарей рассчитан до конца июня 2023 года.

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