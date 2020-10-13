Один из товарищеских поединков в Уганде завершился летальным исходом. Футболисты после матча избили своего одноклубника Черчилля Овачи из-за пропущенного гола.

10 октября 22-летнего Черчилля Овачи избили после того, как он допустил ошибку, которая привела к голу во время матча между двумя местными футбольными командами, сообщает Daily Monitor.

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Летальная схватка игроков

Все бы ничего, если бы это сделали не напарники по команде и все бы не закончилось летально. Ребят разняли и, казалось, что конфликт исчерпан, но Овачи решил отомстить одному из одноклубников.

После игры Черчилль столкнул с велосипеда одного из своих обидчиков, что спровоцировало новую драку. После столкновения Овачи был госпитализирован в ближайшую больницу в сложном состоянии. Футболист так и не сумел прийти в себя и через несколько часов умер.

Обидчиков содержат под стражей, и уже вскоре суд вынесет игрокам приговор. Известно, что Черчилль выступал на позиции центрального защитника.