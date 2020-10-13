Один з товариських поєдинків в Уганді завершився летальним наслідком. Футболісти після матчу побили свого одноклубника Черчілля Овачі через пропущений гол.

10 жовтня 22-річного Черчілля Овачі побили після того, як він припустився помилки, яка призвела до гола під час матчу між двома місцевими футбольними командами, повідомляє Daily Monitor.

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Летальна сутичка гравців

Все б нічого, якби це зробили не напарники по команді та все б не закінчилось летально. Хлопців розборонили і здавалось, що конфлікт вичерпаний, але Овачі вирішив помститись одному з одноклубників.

Після гри Черчілль зіштовхнув з велосипеда одного зі своїх кривдників, що спровокувало нову бійку. Після сутички Овачі був госпіталізований у найближчу лікарню у складному стані. Футболіст так і не зумів прийти до тями та через декілька годин помер.

Кривдників утримують під вартою та вже незабаром суд винесе гравцям вирок. Відомо, що гравець виступав на позиції центрального захисника.